Диетолог назвала полезный для сердца и щитовидной железы продукт

Регулярное употребление сельди положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Эта рыба содержит необходимые организму витамины, минералы, аминокислоты и полезные жиры, рассказала в своем Instagram диетолог Светлана Фус.

Она пояснила, что в селедке содержится полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот. Люди, регулярно употребляющие Омега-3, реже страдают от депрессии и проблем с кожей. Кроме того, по словам врача, жирные кислоты уменьшают риск преждевременного образования морщин, а также служит важным компонентом для мозга и сетчатки глаз.

Из полезных качеств сельди диетолог выделили высокое содержание йода и селена, а также витамина Е. «Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами», — пояснила Фус.

Ранее диетолог Андрей Бобровский назвал уникальный российский продукт, который полезен для сердца, нервов и пищеварения. По словам эксперта, репчатый лук можно назвать российским суперфудом. Он богат витаминами, микроэлементами и фитонцидами, оказывающими благотворное влияние на иммунитет, пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы.