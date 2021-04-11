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Турция приостановила закупку вертолетов у Италии после слов об Эрдогане

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Турция приостановила закупку вертолетов у итальянской компании Leonardo после слов премьер-министра Италии Марио Драги, назвавшего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Как отмечает газета, турецкое правительство не хочет довольствоваться разъяснениями по дипломатическим каналам и требует официальных извинений за слова итальянского премьера. «А поскольку ответов из Рима не поступает, турецкие власти начали посылать угрожающие сигналы», — говорится в статье.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал главу Турции как диктатора, при этом отметив необходимость сотрудничества с ним. По его словам, в отношениях с такими политиками следует найти правильный баланс.

После этого посла Италии в Анкаре Массимо Гайани вызвали в МИД Турции, где попросили разъяснить высказывание премьера. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил заявление Драги и подчеркнул, что Эрдоган занял свой пост в результате выборов.

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