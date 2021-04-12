Украинский тяжелоатлет объяснил слова про «сгоревшую Москву» после победы

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак объяснил, зачем привел строки Сергея Шнурова про «сгоревшую Москву» после своей победы на чемпионате Европы. Его слова приводит Tribuna.com.

Спортсмен обратил внимание на то, что использовал цитату из песни российской группы и хотел лишь «потроллить» Кремль. «Тут не было никаких призывов к тому, чтобы спалить Москву. И не было агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы. Дело в том, что россияне не знают ни о какой войне», — заявил он, добавив, что ему «все равно на мнение россиян».

11 апреля Чумак стал лучшим в категории до 109 килограммов. После своего триумфа украинец разместил изображение горящего Кремля и привел строки Шнурова, в которых лирическому герою снится «прекрасный сон»: «Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком».

Победа Чумака стала четвертым золотом для украинской команды в рамках соревнований. Его результат в двоеборье — 407 килограммов. При этом Чумак стал лучшим в толчке штанги, взяв 226 килограммов.

Чумак завоевал третье золото на чемпионате Европы в своей карьере. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира.