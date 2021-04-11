Украинский тяжелоатлет выиграл чемпионат Европы и написал о «сгоревшей Москве»

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак привел строки Сергея Шнурова после своей победы на чемпионате Европы в Москве. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Украинец стал лучшим в категории до 109 килограммов. Его результат в двоеборье — 407 килограммов. При этом Чумак стал лучшим в толчке штанги, подняв 226 килограммов. Результат украинца в рывке — 181 килограмм (четвертое место).

Победа Чумака стала четвертым золотом для украинской команды в рамках соревнований. После своего триумфа в Instagram украинец разместил изображение горящего Кремля и привел строки Сергея Шнурова, в которых лирическому герою снится «прекрасный сон»: «Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком».

Чумак завоевал третье золото на ЧЕ в своей карьере. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира.