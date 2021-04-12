В Госдуме украинского тяжелоатлета посчитали уродом за строки о сгоревшей Москве

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал пост украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака в Instagram со стихами о сгоревшей Москве. Об этом он рассказал порталу «РБ Спорт».

«Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена, — сказал политик. — Его до этого никто не знал и знать не хотел. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер».

Победа Чумака стала четвертым золотом для украинской команды в рамках соревнований. После своего триумфа в Instagram украинец разместил изображение горящего Кремля и привел матерное стихотворение Сергея Шнурова, в которых лирическому герою снится «прекрасный сон»: «Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком».

Чумак завоевал третье золото на ЧЕ в своей карьере. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира