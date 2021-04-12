Украина назвала весенний призыв в Крыму военным преступлением

Украинские власти назвали проведение весеннего воинского призыва в Вооруженные силы России в Крыму военным преступлением и предложили призывникам жаловаться в правоохранительные органы в случае принуждения к службе. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook представительства президента Украины в регионе.

Как утверждают в ведомстве, в последние месяцы в регионе «активизировалась пропаганда» военной службы в рядах армии «страны-агрессора». «А то, что призыв происходит во время пандемии — ставит жизнь и здоровье людей под еще большую угрозу», — говорится в сообщении.

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В Киеве также выразили уверенность, что призывная кампания и перемещение граждан Украины из региона нарушают Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Чиновники также пообещали подключить к расследованию этого «преступления» прокуратуру и международные правозащитные организации. «Собранные доказательства помогут защитить наших граждан — жертв военных преступлений», — отметили в представительстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он объяснил необходимость этого защитой прав украинских граждан. В свою очередь, в Госдуме заявили, что доступ на полуостров открыт любым международным организациям, однако он не будет осуществляться на условиях Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.