Боксерша пожаловалась на невозможность позировать в откровенном белье после боя

Австралийская боксерша Эбани Бриджес пожаловалась на невозможность позировать в откровенном белье после боя с британкой Шэннон Кортни. Ее слова приводит World Boxing News.

Бриджес рассказала, что последние три раунда не видела происходящего из-за гематомы, но не думала сдаваться. «Моя травма появилась от столкновения головами. Пока никаких показов, красивого лица больше нет. Мои глаза больше, чем грудь», — заявила она, добавив, что все равно любит драться.

Бриджес уступила в титульном поединке с Кортни судейским решением 11 апреля. Автралийке разбили лицо в ходе поединка: на веке и брови левого глаза спортсменки образовались отек и гематома. Британка завоевала пояс чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Она добилась седьмой победы в карьере при единственном поражении.

Бриджес добилась популярности в социальных сетях благодаря появлению на церемониях взвешивания в откровенных нарядах. Перед поединком с Кортни она вышла на церемонию в черном белье.

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