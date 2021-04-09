Обвиненная в неуважении к спорту боксерша снова явилась на взвешивание в белье

Австралийская боксерша Эбани Бриджес явилась за взвешивание перед поединком с Шэннон Кортни в откровенном белье. Фото с церемонии опубликовано в Twitter-аккаунте Matchroom Boxing.

Бриджес предстала перед журналистами в откровенном наряде, несмотря на критику со стороны Кортни. Последняя осудила будущую соперницу и обвинила ее в неуважении к спорту за подобное поведение. Бриджес уже демонстрировала белье во время взвешивания перед боем с Кэрол Эрл. Ролик с церемонии набрал популярность в сети.

Поединок между Бриджес и Кортни намечен на 10 апреля. Спортсменки поспорят за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Представительниц смешанных единоборствах (MMA) также подвергали критике за регулярные публикации откровенных фото. С подобными обвинениями сталкивалась, в частности, американка Валери Лореда.