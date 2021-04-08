Боксершу обвинили в неуважении к спорту из-за откровенного наряда на взвешивании

Австралийская боксерша Эбани Бриджес столкнулась с обвинениями в неуважении к спорту после ее видео со взвешивания. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоутерской компании Matchroom Boxing.
Matchroom Boxing приводит отрывок из интервью британки Шэннон Кортни — соперницы Бриджес по титульному поединку 10 апреля.
«У нас будет битва за пояс. Нужно уважать спорт. Люди годами трудятся, чтобы получить свой шанс, чтобы девушки вроде меня могли биться на таком уровне. И кто-то позволяет себе унижать бокс, появляясь на взвешиваниях в таком белье?» — заявила Кортни.
Спортсменка имела в виду виральное видео с участием Бриджес. На нем австралийка выходит на взвешивание в откровенном белье. Примечательно, что ее соперницей в том поединке была мусульманка Кэрол Эрл.
Кортни и Бриджес поспорят за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) 10 апреля.