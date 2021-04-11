Обвиненной в неуважении к спорту боксерше разбили лицо в титульном бою

Австралийская боксерша Эбани Бриджес уступила в титульном поединке с британкой Шэннон Кортни. Фото после поединка опубликованы в Twitter-аккаунте Matchroom Boxing.

Бриджес разбили лицо в ходе поединка: на веке и брови левого глаза спортсменки образовались отек и гематома. Схватка завершилась победой Кортни судейским решением. Британка завоевала пояс чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бриджес потерпела первое поражение в карьере. До схватки Кортни осудила соперницу, она обвинила австралийку в неуважении к спорту. Бриджес добилась популярности в социальных сетях благодаря появлению на церемониях взвешивания в откровенных нарядах. Перед поединком с Кортни она вышла на церемонию в черном белье.

Кортни добилась седьмой победы в карьере при единственном поражении.