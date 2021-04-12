Портрет Гагарина спроецировали на самой высокой башне мира в Дубае

В Дубае к 60-летию со дня первого полета человека в космос спроецировали портрет советского космонавта Юрия Гагарина на фасаде самой высокой башни мира — «Бурдж-Халифы». Об этом сообщает ТАСС.

Акция продлилась около трех минут.

Генеральный консул России в Дубае Олег Фомин прокомментировал акцию, поблагодарив Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Нет в мире такой страны, где не было бы известно имя нашего прославленного космонавта. Мы очень рады, что Космическое агентство ОАЭ поддержало инициативу российской стороны по освещению в такой красивой и оригинальной форме 60-летия со дня первого полета человека в космос», — пояснил он.

Также выразил благодарность арабским партнерам представитель госкорпорации «Роскосмос» в регионе Персидского залива Анатолий Красников. По его словам, это яркий признак того, что ОАЭ «серьезно настроены на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество».

Ранее 108 минут полета Гагарина уместили в одноминутное видео. Клипы «ВКонтакте» к 60-летию со дня первого полета человека в космос запустили первый интерактивный мультфильм. Пользователи смогут увидеть космос глазами Юрия Гагарина.

12 апреля отмечается День космонавтики. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1». На корабле находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. Полет длился 108 минут, приземление произошло в селе Узморье.