Перечислены пять главных мифов о Гагарине

Главные мифы о советском летчике-космонавте Юрии Гагарине касаются его памятника на Ленинском проспекте в Москве, шоколадки «Аленка», встречи с английской королевой, выступлении против советской политической элиты и неудачной попытке вернуться в мир живых. Эти пять легенд пересказала социальный антрополог Александра Архипова в статье на «Яндекс.Кью».

По ее словам, существует множество историй, которые связаны с атрибутами культа космонавта. В частности, люди верили, что в полночь его памятник на Ленинском проспекте поднимает руку и говорит «поехали». Кроме того, некоторые считали, что на шоколадке «Аленка» изображена его дочь.

Архипова рассказала и о визите Гагарина к королеве Англии, когда он якобы вынул лимон из чая и съел его. «Всех обуял ужас, но королева Елизавета совершенно невозмутимо сделала то же самое и с тех пор это традиция британского двора», — написала она.

Также Архипова рассказала о существовании мифов, связанных с выступлением Гагарина против советской политической элиты. «На каком-то приеме Брежнев [якобы] начал оскорблять простых людей, а Гагарин взял и плеснул ему в лицо кефиром. Кефиром — потому что не пил алкоголь. И тогда его запаковали на всю жизнь в дурку и объявили умершим», — вспомнила Архипова.

Наконец, по словам автора публикации, люди рассказывали и о возвращении Гагарина после этого конфликта. «Ходил слух, что он пришел в дом своей матери весь в шрамах, постаревший и оборванный и пытался доказать, что это он и его держат в психбольнице, откуда он сбежал. Мать якобы испугалась, вызвала милицию и Гагарина забрали», — рассказала Архипова.

12 апреля отмечается День космонавтики. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1». На корабле находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. Полет длился 108 минут, приземление произошло в селе Узморье.