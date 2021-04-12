В Кремле прокомментировали информацию о закрытии авиасообщения с Турцией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о закрытии авиасообщения между Россией и Турцией. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь президента России, вопрос введения возможных ограничений на туристические поездки можно только переадресовать в правительство.

Спикер подчеркнул, что такие решения принимаются именно в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической обстановки в странах.

9 апреля сообщалось, что по итогам совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом никаких решений об ограничении полетов в Турцию принято не было, рассказал источник в туристической отрасли. Уточнялось, что соответствующее решение может быть принято оперштабом в понедельник, 12 апреля.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной приостановке авиасообщения между Россией и Турцией из-за обострившейся эпидемиологической ситуации в стране. С начала апреля в Турции наблюдалось большое увеличение числа заразившихся коронавирусом.