Женщина заставила мужа удалить ей зуб ради экономии на стоматологах

Жительница США Карен Хирн (Karen Hearn) годами отказывалась идти к стоматологу, так как не хотела тратить деньги на лечение. Как сообщает LADBible, в итоге она заставила мужа удалить ей зуб дома.

Хирн, героиня одного из выпусков реалити-шоу «Экстремальные способы экономии» (Extreme Cheapskates), долгое время справлялась с зубной болью с помощью гвоздичного масла, льда и безрецептурных обезболивающих. Когда этого оказалось недостаточно, американка пересилила себя и пошла к врачу.

Ей сказали, что из-за абсцесса придется удалить один зуб, запломбировать зубной канал и поставить коронку. Лечение обошлось бы ей в 1,8 тысячи долларов (139 тысяч рублей). Стоматолог предложил и более дешевый способ решения проблемы: удаление зуба за 185 (14 тысяч рублей) долларов.

Пациентка решила, что это слишком дорого. Вместе с мужем они организовали дома импровизированный стоматологический кабинет: раздобыли обезболивающий гель и соорудили стоматологический инструмент из пылесоса и трубочки. Для удаления зуба они за десять долларов (774 рубля) приобрели на дворовой распродаже инструмент, некогда принадлежавший цирюльнику. «Его использовали в 1920-х или 1930-х, когда люди ходили удалять зубы в цирюльню, а не к дантисту», — объяснила Хирн.

Ее муж признался, что ему не очень нравилась идея удалять зуб жене, но она пригрозила, что в противном случае вырвет себе зуб сама. Он посмотрел несколько роликов на YouTube и успешно провел процедуру. Хирн осталась довольна. «Поболит и перестанет. А вот сэкономленные деньги нам прослужат еще долго», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что житель английского города Хаддерсфилд самостоятельно вырвал больной зуб с помощью плоскогубцев. Он обзвонил всех стоматологов, принимающих по страховке в городе, и выяснил, что они не могут его принять. На поход в частную клинику у него не было денег, также он боялся врача.

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