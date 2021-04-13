Академию Плющенко покинет фигурист-чемпион

Российский фигурист Артем Ковалев покинет академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» .

Решение спортсмена связано с уходом из школы его тренера Александра Волкова, о котором стало известно 12 апреля. Где продолжит тренироваться Ковалев, пока не уточняется. Сам фигурист отказался комментировать свое будущее.

В нынешнем сезоне 17-летний Ковалев выиграл два этапа Кубка России, а также стал первым на юниорском чемпионате Москвы. На первенстве России спортсмен занял восьмое место.

Волков работал в академии Плющенко вместе с супругой Мартин Даженэ с 2018 года. О причинах ухода тренерского тандема ничего не сообщалось. Где специалисты продолжат работу, также не уточнялось.