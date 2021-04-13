Футболист поразил ворота соперника ударом с центра поля

Нападающий «Шэмрок Роверс» Грэм Брук отметился голом в матче чемпионата Ирландии против «Дерри Сити». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Брук нанес удар с центра поля и поразил ворота соперника. Мяч перелетел голкипера «Дерри Сити». 27-летний форвард отличился на 39-й минуте, удвоив преимущество своей команды.

3 апреля игрок «Волгаря» Александр Болонин забил гол ударом со своей половины поля в матче 34 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владикавказской «Алании». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Волгаря».

13 апреля 2019-го подобный удар удался игроку Российской премьер-лиги (РПЛ). Иван Обляков поразил ворота «Оренбурга».