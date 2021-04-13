Футболист поразил ворота соперника ударом с центра поля

Нападающий «Шэмрок Роверс» Грэм Брук отметился голом в матче чемпионата Ирландии против «Дерри Сити». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
INCREDIBLE! Goal of the Season contender 🚨— SSE Airtricity League (@SSEAirtricityLg) April 13, 2021
Graham Burke, left-footed, half-way line 👀
Sensational 😍
WATCH LIVE | https://t.co/IBZkINEa20#WATCHLOI | #LOI pic.twitter.com/vmMIecjxON
Брук нанес удар с центра поля и поразил ворота соперника. Мяч перелетел голкипера «Дерри Сити». 27-летний форвард отличился на 39-й минуте, удвоив преимущество своей команды.
3 апреля игрок «Волгаря» Александр Болонин забил гол ударом со своей половины поля в матче 34 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владикавказской «Алании». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Волгаря».
13 апреля 2019-го подобный удар удался игроку Российской премьер-лиги (РПЛ). Иван Обляков поразил ворота «Оренбурга».