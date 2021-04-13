Бойцов UFC посчитали слишком тупыми для профсоюзной борьбы

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джимми Флик завершил карьеру в 30 лет и объяснил свое решение. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Флик признался, что не видит смысла в том, чтобы губить здоровье, выступая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «У нас нет никаких пенсий, никаких льгот. Сами бойцы слишком тупые, чтобы начать профсоюзную борьбу. Ничего не сдвинется с мертвой точки. Есть полно ребят, которые готовы драться на нынешних условиях», — утверждает американец.

По словам Флика, UFC контролирует рынок, что приводит к ситуации «обратного аукциона»: спортсмены готовы драться за меньшие деньги ради возможности получить значимый поединок.

В июне 2020-го издание The Athletic провело опрос бойцов MMA. Большинство респондентов (79,4 процента опрошенных) одобрили создание профсоюза или иной организации, которая будет защищать интересы спортсменов перед промоушенами.

Летом того же года бывший чемпион организации Джон Джонс раскритиковал руководство UFC, насчитав десятки миллионов долларов недоплат.