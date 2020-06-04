Бойцы MMA увидели в Макгрегоре своего будущего лидера

The Athletic провел опрос среди профессиональных бойцов смешанного стиля (MMA) и пришел к выводу, что большинство из них одобряет создание профсоюза или ассоциации. Статья опубликована на сайте издания.

Подавляющее большинство действующих бойцов (79,4 процента опрошенных) убеждены, что им необходима организация, представляющая их интересы. Кроме того, респонденты ответили и на вопрос о возможном лидере профсоюза. Им стал ирландский боец Конор Макгрегор. Его видят главой возможной организации 24,6 процента опрошенных.

17,4 процента проголосовали за американского тяжеловеса Даниэля Кормье. Третья строчка у завершившего карьеру канадца Жоржа Сен-Пьера. Его выбрали 11,4 процента респондентов.

Материал освещает проблему низких выплат профессиональным бойцам MMA, несмотря на растущую популярность спорта. Ее стали активнее обсуждать после скандала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Лучший боец организации американец Джон Джонс раскритиковал руководство промоушена, насчитав десятки миллионов долларов недоплат. До этого глава UFC Дэйна Уайт назвал требование Джонса предоставить ему супербой с улучшенными финансовыми условиями «безумием».

Макгергор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



