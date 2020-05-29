Глава UFC дал совет Макгрегору

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о том, каким он видит будущее ирландца Конора Макгрегора в организации. Интервью с промоутером вышло на ESPN.

Уайт признался, что не имеет представления о следующем поединке с участием ирландского бойца. «Мы с Конором не обсуждали этого. Представьте себя на его месте. Его вызвали на бой парни чуть ли не из каждого дивизиона. Я знаю Макгрегора. Он ответит им всем!» — заявил глава UFC. При этом он посоветовал ирландцу не торопиться с возвращением в октагон. «Думаю, Макгрегору надо последить за боями. Главным образом, за тем, что происходит в легком весе. Посмотрим, что ему достанется», — отметил Уайт.

28 мая Макгрегор принял вызов бразильского ветерана Андерсона Силвы. Бразилец потребовал «супербоя» против ирландца после того, как Макгрегор назвал его лучшим в истории смешанных единоборств.

Макгрегор считался одним из основных претендентов на поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова, удерживающего пояс чемпиона UFC в легком весе. Однако шанс на титульный поединок получил американец Джастин Гэтжи.

В последний раз Макгергор выходил в октагон в январе. Ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.

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