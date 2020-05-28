Макгрегор принял вызов провозглашенного им лучшим бойцом в истории бразильца

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор принял вызов бразильца Андерсона Силвы, провозглашенного им лучшим бойцом в истории. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я согласен», — написал Макгрегор в ответ на публикацию портала The Mac Life. В ней говорится, что Силва в своем Instagram-аккаунте предложил ирландцу провести бой в категории до 176 фунтов (79,8 килограмма) и признал, что очень уважает его как спортсмена. Он выразил надежду, что этот бой может стать историческим для ММА.

Макгрегор призывал считать бразильца лучшим бойцом MMA в истории. Себя он поставил на второе место. Позже он передумал и провозгласил себя величайшим бойцом.

Силва владел чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе с октября 2006-го по июль 2013 года. Он провел 10 успешных защит титула. Всего на его счету 45 поединков по правилам ММА, 34 победы и 10 поражений. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. До этого ирландец отметился аналогичным достижением в британском промоушене Cage Warriors. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой.

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