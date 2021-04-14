Эксперт объяснил способность смартфона определять возраст владельца

Современные смартфоны могут определять по фото возраст владельца или калорийность пищи. Для этого достаточно загрузить картинку в определенные приложения, которые часто встроены в гаджет. Такие способности техники в беседе с агентством «Прайм» объяснил заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Эксперт отметил, что точность смартфона в таких вычислениях не очень высока. «Человек среднего возраста, например, в диапазоне от 35 до 55 лет, может несложными манипуляциями изменить свое лицо так, чтобы в качестве ответа получить возраст на 5-10 лет меньше реального», — сказал специалист.

Есть и другие способы вычислить возраст владельца, объяснил Назаренко. Так, смартфон считывает методы управления устройством: то, как пользователь действует в той или иной ситуации, какими приложениями и как часто пользуется и так далее. Несмотря на то, что подобные исследования проводятся во множестве стран, общих критериев пока выделить не удалось, так как привычки у разных людей сильно отличаются.

Например, отметил эксперт, люди старшего возраста чаще останавливаются, когда им кто-то звонит, в то время как молодежь продолжает двигаться. Кроме того, молодое поколение привыкло набирать сообщения двумя пальцами.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев дал совет на случай, если смартфон стал медленно работать. Он порекомендовал очистить кеш работающих одновременно приложений. Кроме того, следует чаще очищать кеш и историю в браузере, а также СМС.