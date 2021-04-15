Футбольную трансляцию прервали 100 раз в Иране из-за женщины-судьи в шортах

Цензоры государственного телевидения Ирана прервали футбольную трансляцию десятки раз из-за оголенных ног женщины-судьи. Об этом сообщает портал Arab News.

Речь идет о матче Английской премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», который прошел 11 апреля в Лондоне.

Для иранских телезрителей кадры прямого эфира заменялись панорамными видами Лондона более 100 раз из-за бокового арбитра матча, англичанки Сиан Мэсси-Эллис (Sian Massey-Ellis). Судья вышла на поле в стандартной форме — футболке и шортах, однако в Иране такая одежда считается слишком откровенной для женщин и запрещена законом.

Согласно заявлению иранской женской организации My Stealthy Freedom, выступающей за гражданские права, данная мера была предпринята с целью скрыть голые ноги арбитра от глаз зрителей. «Телевизионные цензоры были потрясены присутствием женщины-судьи в шортах. (...) Цензура заложена в ДНК Исламской Республики Иран. Мы не можем воспринимать это как норму. Это противоречит нашей культуре», — заявили представители организации.

С 1979 года для женщин в Иране действует строгое правило ношения хиджаба в общественных местах. Кроме того, до 2019 года местным жительницам было запрещено посещать массовые мероприятия, в частности, футбольные матчи.

В июле 2019 года иранскую модель изгнали из страны за откровенные фото. Фотограф, который был автором съемки, передал откровенные снимки полиции. Побоявшись тюрьмы и порки за нарушения строгих исламских законов, 29-летняя Негзия бежала из Ирана в Турцию, а затем нашла убежище во Франции.