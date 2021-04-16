Российский банк связал отзыв у него лицензии с торговлей долларами

Председатель правления екатеринбургского банка «Нейва» Константин Левушкин считает, что отзыв лицензии у финансовой организации может быть связан с торговлей валютой. Об этом пишет It’s My City.

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«В текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли эту смену регулятора», — отметил он. Левушкин добавил, что регулятор отозвал лицензию без объявления войны. Председатель правления отметил, что российский банк действительно торговал валютой в больших объемах, однако это было обычной деятельностью, на которой клиенты зарабатывали деньги.

Левушкин сказал, что банк ликвиден на 100 процентов. В разговоре с вкладчикам он отметил, что сам хранил свои деньги в «Нейве» и остался без наличных. У головного офиса банка с утра 16 апреля собралось около 30 клиентов, которые требовали объяснений. К зданию банка также приехали сотрудники СОБР и полицейские.

ЦБ лишил лицензии «Нейву», потому что кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Центробанка, а также неоднократно допускала нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным регулятора, банк также «в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». «Нейва» занимал 188 место в банковской системе России по величине активов. В кредитную организацию назначена временная администрация.