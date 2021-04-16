В Великобритании заподозрили Россию в желании клонировать древних воинов

В России, по всей видимости, хотят клонировать древних воинов, останки которых могут быть обнаружены в скифском кургане Туннуг в Туве. В таком желании власти страны заподозрило Daily Mail, основываясь на высказывании главы российского Министерства обороны Сергея Шойгу.

Британское издание обратило внимание на слова Шойгу, сказанные им в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО), президентом которого он является. Рассказывая о планах ученых по работе с тувинским курганом, министр отметил, что в РГО надеются получить генный материал из Туннуга.

«Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете — можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать», — заявил Шойгу, пояснив, что органика могла сохраниться в кургане благодаря тому, что он располагается в зоне вечной мерзлоты.

По его словам, в целом, это было бы очень интересно.

По мнению Daily Mail, российские специалисты могут заняться клонированием воинов, а также их лошадей, останки которых уже были обнаружены в Туннуге.

Курган Туннуг расположен в Пий-Хемском районе Тувы и является частью так называемой Долины царей. На территории долины находится много «царских» курганов скифского периода, однако Туннуг — самый крупный и самый древний из скифских памятников начала — середины IX века до нашей эры, известных на данный момент, считают ученые. Специалисты начали комплексное изучение кургана в 2017 году, РГО организовывало уже три сезона экспедиций к нему. В ходе них, в частности, были обнаружены следы ритуальных жертвоприношений коней.