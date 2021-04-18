Генерал ВВС США предрек Украине проблемы в случае войны с Россией

Бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал ВВС США Филип Бридлав предрек Украине проблемы в случае войны с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую газету «Факты».

Если Москва задействует весь спектр возможностей своих Вооруженных сил, то Киев окажется «в крайне тяжелом положении», отметил он.

Бридлав подчеркнул, что не стоит недооценивать мощь российской армии. «Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек», — уточнил генерал. По его словам, Украине потребуется помощь в случае конфликта с Россией, однако он не назвал страны, которые могли бы оказать такую поддержку. «Не могу прямо говорить — Америка. И не могу прямо говорить — НАТО», — пояснил военный.

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Генерал не согласился с мнением о том, что Украина является «полем боя» между Москвой и Вашингтоном. «Да, мы можем говорить о том, что на помощь Украине могут прийти западные державы. Но и это все равно не будет означать открытую войну между Соединенными Штатами и Россией или между странами НАТО и Россией», — заключил он.

В 2016 году Бридлав в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для США, их союзников и всего мирового порядка. Генерал отметил, что когда вступил в должность главкома в мае 2013 года, то обнаружил, что силы США и их союзников по НАТО в Европе плохо подготовлены к вызовам современности, в том числе к военным угрозам со стороны России и изменениям, связанным с нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

31 марта The New York Times со ссылкой на одного из чиновников госаппарата США сообщила, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. 30 марта с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак. По его словам, Россия перебросила дополнительные воинские соединения в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области.