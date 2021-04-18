В Белоруссии заявили о дежурстве круглыми сутками иностранных войск у границ

Возле белорусской границы постоянно наращивается военное присутствие, в том числе международного иностранного контингента. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что и количество военных учений только увеличивается. В 2020 году только в Польше, Литве и Латвии, по его информации, прошло более 70 военных учений, а за четыре неполных месяца 2021 года уже известно о 30.

«То есть если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство», — заявил Арчаков.

Ранее, 17 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на него и его детей готовилось покушение, одобренное высшим руководством США.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.