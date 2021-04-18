США и Китай согласились сотрудничать друг с другом ради климата, приняв соответствующее совместное заявление по итогам встречи в Шанхае. Об этом сообщил Госдепартамент США, передает ТАСС.

Документ был согласован после встречи спецпосланника американского президента по климату Джона Керри и его китайского коллеги Се Чжэньхуа. В нем страны выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения друг с другом и с другими странами.

«США и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей серьезностью и безотлагательностью», — сообщили в Госдепе. В частности, государства намерены поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже двух градусов и стремиться к его ограничению до 1,5 градуса.

Также государства поприветствовали проведение саммита по климату, который пройдет 22-23 апреля онлайн.

О том, что Китай и США создадут совместную рабочую группу по сотрудничеству в борьбе с изменением климата, сообщалось в марте. Решение было принято в ходе встречи представителей стран на Аляске.