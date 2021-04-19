Вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале НАСА.

Полет состоялся рано утром, трансляция началась в 6:15 по североамериканскому восточному времени. Согласно расписанию, полет занял около 40 секунд. Позже командный центр НАСА получил телеметрические данные и картинку с ровера Perseverance («Настойчивость»). Официальный Twitter-аккаунт национального космического агентства поприветствовал успешное завершение тестового полета.

Первому полету Ingenuity предшествовала работа инженеров НАСА по моделированию и планированию. Атмосфера Красной планеты более разрежена, чем атмосфера Земли, из-за чего мотор вертолета должен приложить больше усилий для подъема в воздух. Отмечается, что лопасти беспилотника двигаются со скоростью 2500 оборотов в минуту, тогда как для вертолета на Земле достаточно 400-500 оборотов.

Ingenuity оборудован более мощным процессором, чем Perseverance, который получает команды с Земли и обрабатывает полученные с камер данные. Благодаря вертолету специалисты могут изучить горные возвышенности и впадины, до которых по понятным причинам не может добраться марсоход.

7 апреля представители НАСА сообщили, что тестовый полет вертолета на Марсе состоится не ранее 11 апреля, затем сроки были сдвинуты на неделю. Марсианский вертолет весом 1,8 килограмма изначально находился внутри марсохода Perseverance, но затем отделился от ровера.