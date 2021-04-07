В НАСА раскрыли дату первого полета вертолета на Марсе

НАСА планирует не ранее воскресенья, 11 апреля, предпринять первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Отмечается, что вертолет пережил первую холодную ночь на Красной планете, где температура падает до минус 90 градусов по Цельсию.

Изначально первый марсианский вертолет весом всего 1,8 килограмма находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.

В марте марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем. По данным НАСА, робот превосходно реагировал на команды создателей.