Раскрыта опасность популярного обезболивающего

Специалисты Национальной службы здравоохранения Англии раскрыли опасность популярного обезболивающего — парацетамола. Об этом сообщает Express.

Небольшая передозировка препарата может вызвать неприятные побочные реакции. Отмечается, что наиболее распространенные симптомы передозировки — это тошнота и рвота. По данным специалистов, они возникают в течение нескольких часов после приема гепатотоксической дозы, которая, в свою очередь, способна спровоцировать повреждение печени.

Также передозировка может привести к сонливости, желтухе и боли в правой верхней части живота.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов. Главным их недостатком специалист назвал то, что подобные препараты крайне вредны для желудка. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать кровотечения.