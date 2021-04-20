Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на создание Суперлиги, выступив категорически против. Слова президента организации Джанни Инфантино приводит РИА Новости.

Глава ФИФА посчитал невозможным создание закрытой организации, откалывающейся от нынешних институтов, лиг, ассоциаций и федераций. «Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол и УЕФА», — заявил Инфантино.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

По информации Financial Times, банк JPMorgan Chase выделит для запуска турнира 3,25 миллиарда евро. Также клубы Суперлиги пообещали предоставить 400 миллионов евро солидарных выплат командам из других соревнований. По их мнению, эти деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против проекта.