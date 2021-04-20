Водитель спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах

Водитель в австралийском городе Ипсвич, штат Квинсленд, спас застрявшего в канализационном люке посреди дороги мужчину в трусах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 19 апреля, Клинтон Джексон (Clinton Jackson) заметил мужчину, который высунул голову из канализационного люка посреди загруженной дороги.

«Сначала я проехал мимо него, затем вернулся и заговорил с ним», — сказал Джексон. Австралиец рассказал, что его собака убежала в канализацию, и он последовал за ней.

Джексон подчеркнул, что мужчине очень повезло, что его не сбила машина. Он помог ему выбраться из люка и был в шоке, когда увидел, что на нем было надето только нижнее белье.

Ранее сообщалось, что обнаженная жительница американского города Делрей-Бич, штат Флорида, заблудилась в ливневой канализации и провела там три недели. Женщина рассказала полицейским, что пошла купаться в канале около дома ее возлюбленного, увидела дверь на отмели канала и отправилась гулять по тоннелям.