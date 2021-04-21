В Сюникской области, на армяно-азербайджанской границе, произошла перестрелка. Об этом рассказал мэр армянского города Капан Геворг Парсян местной газете «Грапарак».

Он уточнил, что перестрелки в регионе — не редкость, в этот раз выстрелы произошли в селах Пайласар и Дицмайри Капанского района.

«Что касается причины, то могу сказать, что повода нет, стрельба есть всегда, но сегодня она длилась несравненно дольше», — сказал мэр. Других подробностей Парсян не привел.

21 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от силовых структур жестко наказать организаторов акций против его приезда в город Агарак, где произошла драка между протестующими и охраной политика. Столкновения между сотрудниками охраны армянского премьера и демонстрантами произошли во время визита политика в Сюникскую область.

Материалы по теме Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать? «Мы совершили все возможные ошибки» Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на обвинения в угрозе территориальной целостности Армении, прозвучавшие после заявления президента Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре. По ее словам, речь идет не об угрозе территориальной целостности Армении, а о решимости отреагировать на любую угрозу в отношении Азербайджана.

В декабре 2020 года сообщалось, что Армения передаст Азербайджану десятки гектаров земли села Караундж Сюникской области и расположенную на ее территории ГЭС.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), но перешли под власть Азербайджана по итогам последней войны. Теперь между ними заново проводят границу. Местные жители заявляли, что азербайджанцы несколько раз обстреливали позиции отступающих из них добровольцев вопреки перемирию. Они также перекрывали дорогу к местному аэропорту из-за опасений атаки Баку на приграничные села.