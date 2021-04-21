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«Локомотив» победил ЦСКА в полуфинале Кубка России

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» стал вторым финалистом Кубка России по футболу. Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру».

В полуфинале «железнодорожники» одержали победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0. Победу команде принесли забитые мячи полузащитников Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегожа Крыховяка (90+1) и автогол хавбека красно-синих Ивана Облякова (53-я).

В финале «Локомотиву» предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов», в полуфинале одержавшими победу над грозненским «Ахматом» в серии пенальти со счетом 4:1. Встреча команд пройдет 12 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.

В чемпионате России «Локомотив» после 26 туров располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. «Крылья Советов» выступают во втором по силе дивизионе — Футбольной национальной лиге. Самарцы лидируют в турнирной таблице, набрав 85 очков.

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