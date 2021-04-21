Наука и техника
 
Последние новости
Российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией
В центре Москве начались задержания участников несогласованной акции
Названы условия строительства мегатрассы до Урала
Нашествие ядовитых рыб на пляжи Турции попало на видео и удивило местных жителей
Наркокартель сбросил взрывчатку на полицейских
Обновление Windows испортило игры на ПК
В МВД пообещали продлить нелегальным мигрантам срок пребывания в России
Раскрыты уловки и приемы экзаменаторов при сдаче на права в ГИБДД
Песков объяснил разницу доходов с Путиным
Прилепин собрался создать новый батальон в ДНР
Новости партнеров
Прослушать новость

Обнаружена связь между плохим сном и смертельно опасной болезнью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Международная группа ученых из Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии обнаружила связь между недостатком сна и высоким риском развития деменции в возрасте 50-70 лет, в том числе болезни Альцгеймера — неизлечимым заболеванием мозга, приводящим к недееспособности и смерти. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Commubications.

Специалисты проанализировали данные о 7959 участниках многолетнего исследования Whitehall II, начавшегося в 1985 году и нацеленного на изучении социальных причин распространенности заболеваний и факторов, влияющих на уровень смертности среди британских госслужащих. Был проведен поиск ассоциаций между депривацией сна и развитием деменции в течение 25 лет наблюдений.

Всего диагностировали 521 случай деменции, при этом высокий процент заболевания наблюдался среди участников 50-70 лет, которые спали меньше шести часов в сутки вместо нормальных семи часов. При этом для людей в возрасте 50 лет риск повышался в 1,22 раза, для 60 лет — в 1,37 раза, а для 70 лет — в 1,24 раза. В целом вероятность развития деменции из-за депривации сна увеличивалась на 30 процентов вне зависимости от других факторов образа жизни, здоровья кровеносной системы и обмена веществ, социальной активности и психического благополучия.

Ученые не обнаружили взаимосвязи между продолжительностью сна, превышающей норму, и когнитивными нарушениями, хотя предыдущие исследования также выявляли эту корреляцию.

Поскольку исследование является обсервационным, оно не способно установить причинно-следственную взаимосвязь, поэтому связь между недостатком сна и деменцией является лишь корреляционной. Деменция может также влиять на качество сна, чье ухудшение может рассматриваться как ранний симптом. В то же время ученые считают вероятным, что плохой сон вреден для мозга и делает его уязвимым для нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Данные, имеющиеся в распоряжении ученых на настоящий момент, показывают, что отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, умственная и физическая активность, сбалансированное питание и контроль уровня холестерина и артериального давления могут помочь сохранить здоровье мозга с возрастом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia
Описано влияние смартфонов на сон
Доказана польза перерывов на работе
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 февраля
Филипп Москвитин «Арест патриарха Тихона»

«У чекистов насчет патриарха были другие планы»

Сто лет назад церковь пыталась спасти Россию от голода. За это советская власть ее разгромила
08:0217 апреля

В России заявили о неспособности удержать Курилы от захвата Японией и США

02:1717 апреля

Компания Илона Маска будет отправлять людей на Луну

00:5617 апреля

F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии

Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
23:5816 апреля

Врач назвал первые признаки проблем с почками

20:4816 апреля

В США не нашли у Украины денег на американские истребители

20:2116 апреля

Электромобиль сгорел во время зарядки

Наука и техника00:0324 января

Неизбежная смерть

Лысый убийца вернулся, чтобы завершить дело: обзор Hitman 3
19:2216 апреля

Россия начала создание аэромобиля

18:3716 апреля

Названы способы ускорить iPhone

17:5916 апреля

Россия передала США последние РД-180

Россия
Воробьев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Кардиолог назвала способы поднять низкое давление за пять минут
Академика РАН задержали и отпустили в Нижнем Новгороде
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
Путин поддержал многочисленные предложения «Единой России»
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
Все материалы
Мир
Российские военные вмешались в конфликт курдов с сирийской армией
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Меркель оценила использование «Спутник V» до сертификации в Европе
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Германия ужесточила ограничения вопреки протестам
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Макрон приедет на похороны убитого в день своего переизбрания президента Чада
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
В восстановлении мировой экономики увидели «‎ужасную» угрозу
«Климатическая повестка стала ключевой»
О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу
Газпромбанк признали самым привлекательным работодателем России в финсекторе
Алексей КудринПоследний либерал
Алексей Кудрин сидит во власти с 90-х годов. Ему действительно нет альтернативы?
В России подготовят новый повод для штрафов
Тиньков признался в желании отказаться от лечения лейкемии
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Российский полицейский заразился ВИЧ и получил компенсацию за «военную травму»
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд признал законным приговор осужденным за свадьбу с гостем из ФСБ супругам
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
При вооруженном нападении на российскую семью погибли два человека
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
«Ничто не могло спасти фашизм от катастрофы»
Как Красная армия после Украины освобождала Молдавию и Румынию. Редкие снимки Второй мировой войны
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские хакеры» взломали поставщика Apple и слили секретные чертежи
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Журналист заразился коронавирусом и умер в ожидании госпитализации
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Водонаева перенесла микроинсульт и обратилась к фанатам
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Иностранные хакеры пытались украсть российские разработки вакцин от коронавируса
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Ferrari показала новый лимитированный суперкар
Мегадизель Audi SQ7 против супергибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
В России начались продажи обновленного Lexus LS
«Дни Скорости на льду Байкала»: есть рекорды!
Рубеж в 300 км/ч взят — и это еще не всё...
Audi готовит большой электрический кроссовер
Автомобильный квиз №9
Автомобильным эрудитам гугл не нужен. Проверим?
Внешность обновленного Volkswagen Polo раскрыли до премьеры
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы