Обнаружена связь между плохим сном и смертельно опасной болезнью

Международная группа ученых из Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии обнаружила связь между недостатком сна и высоким риском развития деменции в возрасте 50-70 лет, в том числе болезни Альцгеймера — неизлечимым заболеванием мозга, приводящим к недееспособности и смерти. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Nature Commubications.

Специалисты проанализировали данные о 7959 участниках многолетнего исследования Whitehall II, начавшегося в 1985 году и нацеленного на изучении социальных причин распространенности заболеваний и факторов, влияющих на уровень смертности среди британских госслужащих. Был проведен поиск ассоциаций между депривацией сна и развитием деменции в течение 25 лет наблюдений.

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Всего диагностировали 521 случай деменции, при этом высокий процент заболевания наблюдался среди участников 50-70 лет, которые спали меньше шести часов в сутки вместо нормальных семи часов. При этом для людей в возрасте 50 лет риск повышался в 1,22 раза, для 60 лет — в 1,37 раза, а для 70 лет — в 1,24 раза. В целом вероятность развития деменции из-за депривации сна увеличивалась на 30 процентов вне зависимости от других факторов образа жизни, здоровья кровеносной системы и обмена веществ, социальной активности и психического благополучия.

Ученые не обнаружили взаимосвязи между продолжительностью сна, превышающей норму, и когнитивными нарушениями, хотя предыдущие исследования также выявляли эту корреляцию.

Поскольку исследование является обсервационным, оно не способно установить причинно-следственную взаимосвязь, поэтому связь между недостатком сна и деменцией является лишь корреляционной. Деменция может также влиять на качество сна, чье ухудшение может рассматриваться как ранний симптом. В то же время ученые считают вероятным, что плохой сон вреден для мозга и делает его уязвимым для нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Данные, имеющиеся в распоряжении ученых на настоящий момент, показывают, что отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, умственная и физическая активность, сбалансированное питание и контроль уровня холестерина и артериального давления могут помочь сохранить здоровье мозга с возрастом.