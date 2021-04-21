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В центре Москвы загорелся жилой дом

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Фото: Telegram-канал «112»

В центре Москвы загорелся жилой дом 1931 года постройки. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, открытое горение произошло на крыше жилого дома 53/18, строение 4 по Пятницкой улице. Жителей эвакуируют из здания, данных о пострадавших нет. Огонь интенсивно распространяется, в районе горящего дома затруднено движение, на место вызваны сотрудники ГИБДД. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь пожара в пятиэтажном здании устанавливается.

12 апреля в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании Невской мануфактуры, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Пожар удалось потушить только вечером 16 апреля. В МЧС пожар на Невской мануфактуре назвали одним из самых сложных в истории страны и объяснили, что не могли потушить здание из-за завалов и угрозы обрушения.

При тушении пожара погиб командир отделения Илья Белецкий. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать поджог. Против гендиректора предприятия и его заместителя возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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