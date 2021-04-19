Мощный пожар произошел в кампусе Кейптаунского университета в Южно-Африканской Республике и уничтожил старинную библиотеку. Видео с места событий публикуют очевидцы в Twitter.

По информации «Би-би-си», кроме библиотеки сгорела историческая ветряная мельница Мостерта XVIII века. Пострадали и другие здания, расположенные в кампусе университета. Всех студентов эвакуировали.

В тушении пожара задействовали четыре вертолета и 120 пожарных, один из них был госпитализирован с ожогами. Изначально сообщалось, что источником возгорания стал костер, разведенный бродягой. Позже очевидцы рассказали, что трое мужчин разводили огонь на склонах Столовой горы. Одного из них задержали, поиски двух других подозреваемых продолжаются, сообщает местный телеканал SABC.

Ранее сообщалось, что американские школьницы от скуки подожгли пустующий дом в США и попались, когда выложили видео в соцсети. Подростки поставили на диван коробку и кидали в нее зажженные бумажки. При этом они использовали аэрозольные баллончики, в том числе спрей от насекомых. Подростки заявили, что устроили пожар, потому что «им было скучно». Отмечается, что в результате произошедшего легкие травмы получили полицейский и пожарный.