Школьницы от скуки подожгли дом, выложили видео и попались

Школьницы от скуки подожгли пустующий дом в США и попались, когда выложили видео в соцсети. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в районе Ферндейл в штате Пенсильвания. По данным полиции, к поджогу причастны четыре подростка возрастом от 12 до 14 лет. Их удалось вычислить по видео в Snapchat — на кадрах видно, как девочки зажигают огонь.

WPXI передает, что школьницы поставили на диван коробку и кидали в нее зажженные бумажки. При этом они использовали аэрозольные баллончики, в том числе спрей от насекомых. Подростки заявили, что устроили пожар, потому что «им было скучно», отметил начальник полиции Ферндейла Джон Блейк. Отмечается, что в результате произошедшего легкие травмы получили полицейский и пожарный.

В настоящее время девочек отпустили домой. Им предъявили обвинения по трем статьям — поджог, приведший к серьезным последствиям, незаконное проникновение на частную собственность и действия, угрожающие жизни людей. При этом полиция также проверяет школьниц на причастность к другому пожару в тот же день: неизвестный вломился в расположенный неподалеку дом и поджег матрас.

В настоящее время в Пенсильвании большая часть школ все еще работает дистанционно или с частичной посещаемостью из-за пандемии коронавируса. За все время распространения COVID-19 в США заболели почти 31,2 миллиона человек, 562 тысячи из них скончались.