Раскрыты подробности смерти актера из «Глухаря»

Раскрыты подробности смерти актера из сериала «Глухарь» Алексея Артамонова. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Несколько дней назад его соседи в доме на проспекте Вернадского почувствовали неприятный запах. Один из них позвонил в коммунальную службу, решив, что в подъезде воняет водопровод.

В итоге заявление в полицию написал крестник Артамонова Николай Сирин, который не мог дозвониться до родственника. Когда дверь в квартиру актера вскрыли, его тело находилось на кресле. Поблизости не было каких-либо препаратов или алкоголя. Уточняется, что ранее артист не жаловался на здоровье. Он мог скончаться из-за «погодных скачков давления», пишет издание.

О смерти актера стало известно ранее в среду. Он умер в возрасте 62 лет.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. В 1980-м он окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска и до 1995 года служил в Центральном академическом театре Советской Армии. За время работы в учреждении Артамонов исполнил более 30 больших и маленьких ролей. Артист также известен широкой аудитории по таким телесериалам, как «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья».