Рианна купила второй особняк за два месяца

Американская поп-исполнительница, предпринимательница Рианна купила дом в калифорнийском городе Беверли-Хиллз. Она потратила на новое жилье 10 миллионов долларов (почти 770 миллионов рублей). Покупка стала для нее вторым приобретением недвижимости за последние два месяца. Об этом сообщает Dirt.

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Во владении певицы оказался построенный в 1930-х годах дом площадью 3,5 тысячи квадратных футов (более 325 квадратных метров). Внутри расположены четыре спальни, гостиная, кухня, столовая и четыре ванные комнаты. На участке также есть гостевой дом, бассейн, просторный двор и терраса.

Интерьер дома выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов. Потолки в некоторых комнатах покрыты массивными деревянными балками. С 2015 года объект принадлежал паре, которая купила его за 5,1 миллиона долларов. Однако, благодаря проведенному ремонту, стоимость лота увеличилась почти в два раза.

В марте Рианна приобрела другой дом в Беверли-Хиллз, заплатив за него 13,8 миллиона долларов (на тот момент 1 миллиард рублей). Особняк расположен по соседству с имением бывшего участника британской музыкальной группы The Beatles Пола Маккартни. Во владении артистки оказался дом 1930-х годов с пятью спальнями и семью ванными комнатами.

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