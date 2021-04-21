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Бывший премьер Японии поддержал присоединение Крыма к России

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Юкио Хатояма
Юкио Хатояма
Фото: Chung Sung-Jun / Reuters

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма раскритиковал западных политиков, поддерживающих введение санкций против России из-за присоединения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Крым перешел к России на законных основаниях, а воссоединение произошло из-за уважения народа, который проживает на этой территории. «Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер», — сказал политик на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом.

Хатояма также отметил деструктивные действия властей США. Он заявил, что американские военные, которые находятся на территории Японии, нарушают суверенитет и целостность страны. Экс-премьер указал на необходимость объединения Москвы и Токио для противостояния Вашингтону в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Нам необходимо создать баланс на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер», — заключил он и выразил надежду на развитие отношений между Россией и Японией.

Ранее посол Японии на Украине Такаси Кураи оценил позицию Киева относительно Крыма и возвращения полуострова под контроль украинских властей. Он заявил о полной поддержке позиции по аннексии региона.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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