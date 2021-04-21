Игрокам «Шальке» пришлось убегать от фанатов после вылета клуба из Бундеслиги

Футболистам немецкого «Шальке» пришлось спасаться бегством от фанатов после вылета клуба из Бундеслиги. Видео инцидента опубликовано в Twitter Voetbal Ultras.

На кадрах ролика видно, что группа болельщиков атакует нескольких игроков, а затем бросается за ними в погоню. Кто конкретно из футболистов «Шальке» подвергся нападению и чем закончился конфликт — не уточняется.

«Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги во вторник, 20 апреля. Команда потеряла математические шансы на спасение после выездного поражения от «Арминии» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии.