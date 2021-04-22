Европа сохранила интригу в борьбе с коронавирусом

Европейский центробанк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне, передает CNBC. Таким образом, регулятор сохранил интригу относительно своих дальнейших действий в условиях пандемии коронавируса, отмечают экономисты.
Выступая после заседания руководства ЕЦБ, его глава Кристин Лагард заявила, что сохранение нулевой процентной ставки в еврозоне должно поспособствовать сохранению стабильности и укреплению доверия со стороны рынка.
Еще один вопрос касается программы количественного смягчения (покупки у банков государственных и корпоративных облигаций с целью вливания дополнительной ликвидности в банковский сектор). Лагард отметила, что объемы закупок будут увеличены, однако останутся в пределах запланированных до следующей весны 1,85 триллиона евро.
В то же время некоторые члены руководства ЕЦБ настроены на прекращение стимулирования европейской экономики. Они указывают на то, что рост денежной массы приводит к чрезмерной инфляции и удорожанию заимствований, в том числе для правительств.