Путин пообещал льготные кредиты застройщикам жилых кварталов

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля, пообещал предоставить льготные кредиты по ставке 3-4 процента годовых застройщикам на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов. Запись мероприятия размещена доступна на видеохостинге YouTube.

«За счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке, порядка трех-четырех процентов годовых», — сказал глава государства, отметив, что предоставлять эти ресурсы застройщикам следует в виде целевых займов. Пилотными проектами для отработки такого механизма станут Тула, Тюмень, Сахалинская область и Кузбасс.

Президент подчеркнул, что рост жилищного строительства, благоустройство городов и поселков являются важнейшими направлениями для развития городов.

Кроме того, в своем послании Владимир Путин пообещал запустить новую программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, а также иной туристической инфраструктуры. Российский лидер уточнил, что ставка составит от трех до пяти процентов сроком на 15 лет.