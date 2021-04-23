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Сотня человек пострадала после драки арабов и евреев из-за видео в TikTok

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Более сотни человек пострадали после массовых столкновений между арабами и евреями в старом городе Иерусалима. Драка началась из-за видео в TikTok, пишет Reuters.

Всего пострадали около 105 человек, еще 20 госпитализированы. Еще 100 человек арестованы.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как во время драки разбегаются люди, кто-то бросает дымовые шашки. По данным Reuters, вышедшие на улицы евреи, — в том числе члены радикальной организации «Лехава» — кричат «Смерть арабам!», «Мы отомстим» и «Мы сожжем вашу деревню».

Столкновения начались после того, как в социальной сети TikTok распространилось видео, где некие арабы бьют еврея-ультраортодокса. Полиция задержала предполагаемых нападавших, однако кадры все равно возмутили еврейскую общину Иерусалима. Те вышли на улицы и устроили погром, нападая на прохожих палестинцев. Мусульмане также совершали нападения и бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

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