«Арсенал» из-за автогола вратаря проиграл «Эвертону»

«Арсенал» на своем поле проиграл «Эвертону» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 23 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Во втором тайме форвард ирисок Ришарлисон делал прострел вдоль ворот, а голкипер хозяев Бернд Лено не смог зафиксировать мяч, переправив его в сетку.

Победа позволила «Эвертону» набрать 52 очка и выйти на восьмое место в чемпионате. В активе «Арсенала» 46 очков, клуб находится на девятой позиции.

«Арсенал» в следующем туре 2 мая на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Эвертон» днем раньше дома примет «Астон Виллу».