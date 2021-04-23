Футболиста «Арсенала» наказали за съемку интимного видео

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба был наказан за интимное видео с участием партнера по юношеской сборной Франции Ульрика Энеме-Элла. Об этом сообщает Le Parisien.

Игрока «канониров» отстранили на один месяц от вызова в национальные французские команды. Энеме-Элла, представляющий английский «Брайтон», получил три месяца дисквалификации. При этом футболисты смогут продолжить играть за свои клубы.

Скандальное видео было снято в конце 2017-го или начале 2018 года. Тогда французы находились в расположении юношеской сборной, составленной из игроков не старше 17 лет. Салиба вел прямую трансляцию в соцсетях из гостиничного номера и в один из моментов направил камеру на Энеме-Элла, который мастурбировал.

20-летний Салиба, выступающий на правах аренды за «Ниццу», в нынешнем сезоне провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 19-летний Энеме-Элла играет за молодежную команду «Брайтона».