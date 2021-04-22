«Лестер» разгромил новичка АПЛ и закрепился на третьем месте

«Лестер» на своем поле победил «Вест Бромвич» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 22 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Джейми Варди, Джонни Эванс и Келечи Ихеаначо.

Победа позволила «Лестеру» набрать 59 очков и закрепиться на третьем месте в чемпионате. В активе новичка АПЛ «Вест Бромвича» 24 очка, команда находится на 19-й позиции.

«Лестер» в следующем туре 26 апреля дома примет «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» днем раньше на выезде сыграет с «Астон Виллой».