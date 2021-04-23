Цена биткоина обвалилась ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов уже второй раз за неделю. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coindesk. По состоянию на 12:30 биткоин стоил 48 417 долларов. За сутки токен потерял почти шесть тысяч долларов. В ходе торгов стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 48 300 долларов — минимальное значение за 48 дней.

Падение демонстрируют и другие криптовалюты. Например, котировки Ethereum снизились на 13 процентов, а рыночная капитализация упала до 250 миллиардов долларов. Binance Coin (BNB) подешевел до 473 долларов, потеряв 13,5 процента, XRP — до одного доллара (минус 20 процентов), а Stellar — до 0,4 доллара (минус 17 процентов).

Ранее в апреле биткоину предрекали скорый крах. Опрошенные CNBC аналитики говорили, что на рынке криптовалют наблюдаются признаки «пузыря», который может «лопнуть» уже в ближайшее время.

13 апреля стоимость биткоина побила рекорд и достигла 64,8 тысячи долларов. Заметное падение стоимости биткоина было зафиксировано 16 апреля, когда валюта потеряла в цене примерно 2,5 процента. Аналитики связывали это с решением властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах.