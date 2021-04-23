Россиянин получил пожизненный срок за восемь сгоревших заживо человек

Свердловский областной суд вынес приговор мужчине, свершившему поджог дома в Екатеринбурге. Россиянин получил пожизненный срок. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Уточняется, что мужчина пошел на преступление, будучи пьяным. В ходе пожара в жилом помещении погибли восемь человек.

Ему вменили статью 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и из хулиганских побуждений»), а также 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и совершенное из хулиганских побуждений путем поджога») УК РФ.

Осужденный отправится в колонию особого режима.

В марте сообщалось, что в Башкирии завели уголовное дело на россиянина, который поссорился с женой, облил ее бензином и сжег заживо. Находясь в состоянии опьянения, мужчина поругался с супругой и начал ее избивать. Женщина успела позвонить родственникам и попросить о помощи, после чего муж поджег ее.